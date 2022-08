Sancho porta el número 2 en la Tricolor Sub-20

Redacción – Las ganas de representar a Costa Rica en el Mundial Sub-20 que se realizará en el país pudieron más con Abigail Sancho, que renunció a su trabajo para poder vestir la camiseta tricolor y así cumplir el anhelo de estar en la lista de 23 seleccionadas.

Sancho renunció hace unas semanas a su puesto en la empresa SYKES, donde cumplía el rol de ingeniera de soporte técnico, con el fin de estar al 100% enfocada en potenciarse y así poder estar entre las elegidas por José Catoya, timonel venezolano patrio.

El camino para esta joven lateral derecha de 19 años no ha sido fácil, ha estado lleno de muchos sacrificios y de gran disciplina, que la llevaron a dedicarse por completo a construir su gran sueño, aunque costara despojarse de su empleo.

Una de las curiosidades de Sancho, es que es gemela con su hermano, lo cuál hizo que desde pequeños siempre estuvieran juntos y él siempre tuvo esa ambición por el fútbol, la cuál pasó a Abigail, que está entregada al 100% por el país.

«Yo he tenido la oportunidad de estar en todos los procesos de la Sub 15 a la Sub 20, ha sido difícil pasar por muchas listas, viajes y sacrificios para venir a entrenar todos los días. Antes estaba trabajando y lo llevaba de la mano con el fútbol, lastimosamente tuve que renunciar para cumplir este gran sueño, Hay que dedicarle mucho tiempo, ahorita estamos a tiempo completo y yo estoy entregada a este sueño«, afirmó Sancho.

Para Abigail su apoyo incondicional ha sido su familia, conformada por su mamá, su papá y su hermano gemelo, quienes la han acompañado en cada entrenamiento y cada partido, convirtiéndose en un elemento fundamental durante su crecimiento futbolístico.

Ahora forma parte de las 23 dichosas jóvenes que estarán representando al país en el Grupo A del Mundial de la FIFA donde medirán fuerzas ante Australia, España y Alemania, lo cuál hace prever que es denominado sector de la muerte.

La jugadora oriunda de Calle Fallas es consciente de la enorme responsabilidad que tiene por estar en la Tricolor Sub-20, donde puede jugar como lateral o extremo, buscará llenar de orgullo a todos los ticos, que esperan la mejor versión de las muchachas.

Abigail pasó por Saprissa FF y Coronado, pero el último año estuvo prestada en Sporting FC, donde destacó con su notable calidad que le valió para ser convocada y a base de un enorme esfuerzo se consolidó en la máxima categoría saliendo campeona de copa.

En Sporting comparte camerino con Yerling Ovares, quién también figura en el combinado menor, que está listo para las batallas en la cita universal, que tendrá como sedes el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Morera Soto.