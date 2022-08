La responsabilidad de autorizar las obras reside según el articulado exclusivamente en la Dirección de Aguas del MINAE, la cual establecerá los requisitos y estudios necesarios, así como plazos de la administración para resolver. Los funcionarios de la Dirección de Aguas ya muestran sus reservas respecto a contar con los recursos para lidiar con el trabajo que este articulado les demandará en el ambiente fiscal actual, siendo estas competencias totalmente nuevas y establecidas sin determinar la fuente de recursos para atender las necesidades que crea este nuevo articulado.

Posiblemente el mayor de los retos lo constituye el segundo de los transitorios que tiene esta Ley 10210. Establece una amnistía o moratoria de veinticuatro meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, donde “aquellas obras existentes que se encuentren dentro de la zona de protección podrán mantenerse sin que se pueda ordenar, por parte del Estado, su derribo y/o eliminación. En dicho plazo, las personas físicas o jurídicas deberán obtener la autorización respectiva y validar las construcciones existentes de acuerdo con la reglamentación emitida para tales efectos”.

El Fiscal Adjunto Ambiental circuló un criterio respecto a la aplicación de esta reforma en el que empieza diciendo que la reforma atenta contra el Principio de No Regresión. Luego dice que si la reforma no es declarada inconstitucional deben actuar los y las fiscales de conformidad con una serie de directrices.

Según éstas, el transitorio II aplica únicamente, para las obras ya existentes al momento de la entrada en vigor, por lo que en caso de obras nuevas también se derribará y denunciará. Sostiene que la administración no puede discriminar para dejar de denunciar todas las obras (antiguas o nuevas) que invadan, sin permiso, las áreas de protección o los cauces, por cuanto el delito del artículo 58 de la Ley Forestal continúa vigente y la reforma dice que las actividades que regula, deben contar con la respectiva autorización y que esta reforma no desaplica, de ninguna manera, los delitos relacionados. Agrega que la nueva ley se refiere solamente a los cauces, vasos y áreas de protección de los ríos, por lo que no se debe aplicar a las AP de las nacientes, lagos, etc.

La exposición de motivos del expediente legislativo 22421 y otros antecedentes motivan una serie de dudas sobre esa interpretación de la Fiscalía. La reforma inicialmente estaba diseñada para concentrarse en obras de infraestructura especialmente enfocadas en la restauración del entorno natural urbano como espacio público, la creación de infraestructura para su conservación y regeneración ambiental enfocándose especialmente en obras de infraestructura que además permitiesen el disfrute de las áreas de protección.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa amplió la cobertura a las zonas rurales, evidentemente con vista de las necesidades post pandemia de reactivación económica, permite que se realicen obras de bajo impacto ambiental que permitan el acceso, la observación y el disfrute cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras.

Es decir, no se trata solamente de actividades turísticas, pudiéndose considerar otras actividades cuyo impacto sea reducido. Al dejarse abierta la selección, actividades agrícolas, inmobiliarias, comerciales y otras podrían utilizar esta autorización normativa. Eso incluye la mitigación de