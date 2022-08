Busca un hombre fiel

Redacción– La presentadora Adamari López habló en exclusiva en ‘People Español’ sobre su vida amorosa, luego una década junto al padre de su hija, Toni Costa, cuando en en abril del 2021 anunciaron que se separaban.

A sus 50 años aseguró sentirse en paz consigo misma, y con las decisiones que ha tomado.

«Veo a una mujer que se ha sabido levantar, que disfruta cada día cada nueva oportunidad, que está contenta de cómo va llevando esta nueva etapa de su vida, mucho más tranquila, segura, feliz, siendo sensible con ella misma», comentó.

López dijo estar sola, disfrutando de su hija, que por el momento no tiene ninguna pareja, pero no dice estar cerrada a tener una relación, solo que ahora no está dispuesta a tener cualquier relación.

“En esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija», finalizó a People Español.