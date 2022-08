Redacción – Alemania vence 3-0 a Nueva Zelanda para meterse en la batalla por la clasificación a cuartos de final en el Grupo B del Mundial Femenino Costa Rica Sub-20.

Las alemanas tuvieron que esforzarse al máximo para sacar la tarea ante las oceánicas, que en la primera mitad sostuvieron de gran forma el ímpetu de las teutonas, que terminaron con un enorme 0-0 en el marcador.

En la etapa complementaria, las europeas cambiaron de chip y al minuto 58, Clara Frohlich apreció con una certera definición para el 1-0 en el marcador.

We fought, but it wasn't to be today. Well done @DFB_Frauen #VamosJuntas #NZLvGER | 🇳🇿0-3🇩🇪 pic.twitter.com/EAGNOuN3PA

— New Zealand Football (@NZ_Football) August 13, 2022