Vargas tiene al PFC líder del Grupo B con 7 puntos

San Juan de Tibás – El entrenador porteño, Alexander Vargas, afirma que en el PFC buscarán cosechar los puntos necesarios para poder pensar en grande en el campeonato, donde han iniciado de forma maravillosa ilusionado a toda la provincia.

Vargas es el autor intelectual del fantástico inicio de torneo del PFC, que es líder del Grupo B con 7 puntos, luego de que empataran 1-1 en La Cueva, gracias a un gol de Krisler Villalobos, que con un cabezazo descomunal silenció la casa morada.

Pese a que llegó al cuadro porteño el 4 de julio, el timonel ha trabajado contratiempo y gracias a la unión con su cuerpo técnico ha conformado un grupo fuerte, gracias a su filosofía de respeto y orden que lo llevado practicar un fútbol moderno en la cancha.

Además, Vargas sostiene que dirigir en la segunda división al San José FC le ayudó para que su idea este más que fortalecida en el Puntarenas FC, donde están más que felices por la labor del odontólogo de profesión oriundo de Tilarán, Guanacaste.

Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y deja claro que él siempre irá a proponer a todos los estados, por eso saben que la exigencia es mayor y por eso no dejará que sus jugadores se relajen, con el fin de mantener el gran desempeño.

«Yo quiero proponer y jugar bien en todos los estadios, ni que decir en casa en Puntarenas y ahora viene un partido ante Pérez Zeledón que está bien dirigido, la exigencia es mayor y sabemos que en un torneo tan corto tenemos que hacer respetar nuestra casa, pero no es nada más hablar y saber que venimos a Saprissa para sacar un punto o la ves que pasada que ganamos en Cartago, lo que se nos viene será mucho más duro.

No voy a dar un momento para que mis jugadores se relajen, todos saben que me gusta ir con el día a día, todavía no visualizo partidos contra Grecia o ir a Pérez Zeledón, me enfoco en la recuperación de los muchachos, que entrenen bien entrenamientos durante la semana. PFC debe cosechar los puntos necesarios para pensar en grande«, afirmó Alexander Vargas.