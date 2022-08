Barrantes le tiró con todo a los árbitros

Redacción – El veterano volante brumoso, Michael Barrantes, dejó saber su enorme molestia con los árbitros, a quiénes ya no se les puede decir nada debido que hasta insultan e ignoran a los jugadores que lleguen a charlarles o reclamarles algo.

Barrantes quiere saber cuáles son las directrices que ahora cumplen los referís, ya que le preocupa que al Cartaginés siempre les expulsen jugadores en los partidos.

Desde la óptica del mediocampista de 37 años, los referís parecen tener en contra del Cartaginés y cada vez que pueden los perjudican, debido que ante Saprissa en La Cueva sufrieron las expulsiones de Marco Ureña, Marcel Hernández y Luis Ronaldo Araya.

David Gómez, fue el silbatero central en el polémico duelo ante Saprissa en Tibás, donde Michael aprovechó para denunciar que intentó hablar con el árbitro, pero el mismo lo ignoró cada vez que se le acercaba, así como tampoco lo respetó

«No, nos esperábamos un partido tan complicado en el sentido de los árbitros. A los árbitros ya no se les puede decir nada, porque lo insultan a uno, lo ignoran a uno cuando habla con ellos y uno les habla respetuosamente, pero la verdad uno no entiende lo que está pasando con ellos, no sé cuáles son las directrices y llevamos partidos donde nos han expulsado jugadores, que la de Marcel Hernández si es clara porque golpea a Guzmán, pero la de Marco Ureña me parece que es una jugada donde cubre el balón.

Quiero saber cuál es la situación que hay con ciertos jugadores y porque uno no puede hablar con los árbitros o porque no pueden responderle a uno. Yo le pasé hablando al árbitro y hay que hablarles, ellos piden respeto y también tienen que dar respeto a uno, son cosas que se están dando que no me parecen», afirmó Barrantes a FUTV.