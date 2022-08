Redacción – La Selección de Brasil sonríe tras firmar victoria de oro ante Australia con cifras de 2-0 en el Mundial Femenino Sub-20.

Con goles de Priscilla Flor Da Silva al minuto 26 y Aline Gómez al minuto 46, las sudamericanas hincaron a las australianas en el partido realizado en el Estadio Alejandro Morera Soto, el cuál se retrasó por más de una hora por un fuerte aguacero.

Brasil dominó a su antojo a lo largo del encuentro, donde maniataron a los oceánicas que por más que buscaron no lograron superar el control de las brasileñas, que cuentan con jugadoras de una enorme calidad en todas sus líneas.

FULL TIME | Defeat in Alajuela, going down 2-0 to the South American U20 champions, Brazil.

Focus now moves to our final group stage game against Spain on Wednesday at 12pm (AEST) as we aim to book a spot in the quarter-finals. #GoAustralia #VamosJuntas @sbssportau pic.twitter.com/vlXHUJLx1T

— Football Australia (@FootballAUS) August 13, 2022