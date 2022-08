Cabalceta estampó su firma con el León el pasado 15 de agosto

Redacción – De forma sorpresiva, Alajuelense confirmó el fichaje de Erick Cabalceta, quién espera convencer a la directiva rojinegra, con el fin de quedarse mucho tiempo en las filas del Equipo de su Gente.

Cabalceta firmó con el León por solo el presente Apertura 2022, por lo que el zaguero de 28 años se mentaliza en adaptarse lo más rápido posible, con la intención de empezar a cautivar a los rojinegros para que le extiendan su ligamen.

Es por ello, que el defensor reconoce que es un poco complicado pero confía en sus cualidades dentro de la cancha y por eso espera ponerse a tono pronto para debutar y así empezar a escribir su historia en las filas de Alajuelense.

Erick Cabalceta está ilusionado por su fichaje a La Liga y por eso desea quedarse más años en Alajuelense, pero para conseguirlo debe empezar hacer bien las cosas.

«Es un poco complicado, lo hablaba con mi familia que es complicado porque ya el torneo va un poco avanzado, ya están todos con un buen ritmo de juego, pero las ganas y deseo de estar aquí eso me va ayudar para ponerme a tono, no estoy diciendo que ya voy hacer titular, obviamente hay buenos jugadores y luchar sanamente, no venir por este torneo si no quedarme más años», afirmó Erick Cabalceta.

En Alajuelense trabajan para pronto tener habilitado a Cabalceta, que llega a fortalecer el León en su defensa, luego de que se diera a conocer que Pipo González estará fuera por causa de un edema óseo y estará entre 3-4 semanas.