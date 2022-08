Chamorro tendrá su oportunidad de oro con Saprissa

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, da su voto de confianza a Kevin Chamorro, a quién considera como un buen portero, gracias a sus buenas condiciones y por eso ya habló con el arquero de 22 años para que sea titular en el arco.

Campos confía en la calidad de Chamorro, luego de que se lesionara Aarón Cruz que estará fuera entre 2 a 3 semanas fueras de las canchas, por lo que el timonel de 51 años respetara el orden jerárquico de sus porteros.

Es tanta la confianza del estratega, que defiende a Kevin de las críticas tras el empate de 1-1 de Puntarenas FC en La Cueva, donde muchos achacaron la responsabilidad al arquero, pero Campos cree que su culpa es menor, ya que todos los morados fallaron.

Por eso y pese al enojo de muchos saprissistas por ver a Kevin Chamorro como estelar, Jeaustin dice que no se va dejar llevar por la emoción de los fanáticos, debido que como entrenador debe tomar decisiones racionales, con el fin de no perjudicar al grupo.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que es difícil quedarle bien a todo mundo, por lo que mantendrá su decisión de mantener a Chamorro.

«La responsabilidad de Chamorro en el gol ante Puntarenas es menor, nosotros dejamos descubierto el centro en la última jugada, responsables todos somos. Hubo mucha pelea con el árbitro, pero a lo simple se ve de que Kevin sale y él tomó la decisión, pero iban entrando dos jugadores solos, entonces yo no le veo mucho a esto.

Chamorro me parece buen portero, es joven y debe quemar etapas, porque tiene 22 años y eso no tiene nada que ver con el talento, tiene que ver con la experiencia. En algún momento me criticaron cuando Fausto González jugó una final porque Porristas y Keylor Navas no estaba, así como con Dany Carvajal.

Es difícil quedarle bien a todo el mundo, más si es una afición súper exigente como la del Saprissa, me gusta que este inquieta siempre, nuestros trabajo y decisiones deben ser racionales, pero nosotros debemos tratar de tomar la mejor decisión, los porteros que vienen atrás son buenos, tienen procesos en selecciones menores», afirmó Campos.