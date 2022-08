Campos señala que deben afinar detalles

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que Saprissa tiene una mejor planilla de jugadores, pero les falta afinar el conjunto para poder ver la mejor versión del cuadro morado en el Apertura 2022.

Campos está muy contento con el plantel que tiene en el cuadro morado, aunque eso sí, reconoce que aún deben pulir detalles a nivel de equipo, con el fin de que Luis Paradela, Javon East y Fidel Escobar se integren mejor al estilo de juego del club.

Desde la óptica de Campos, el estirpe y ADN ganador del Saprissa siempre debe prevalecer, por eso reconocer que no tiene ninguna presión por liderar al equipo más ganador del país, ya que ha pasado muchas veces por donde asustan.

Es por ello, que el estratega de 51 años no menospreció al PFC ni mucho menos tras el 1-1 en La Cueva y más bien, Jeaustin sostiene que deben corregir cosas a nivel grupal para que todo sea mejor desde los pases, centros y jugadas dentro de la cancha.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que en el Saprissa están enfocados en mejorar el juego en conjunto para así potenciar al plantel morado.

«Mi contrato creo que en todos los equipos donde está un entrenador, siempre están las maletas del otro lado de la puerta, entonces no me ocupo ni me preocupo, creo que hay prioridades y no tengo ninguna presión, creo que ya hemos pasado por eso un millón de veces y hemos pasado por donde asustan de verdad, no como un partido como este ante PFC. Entonces no vamos a menospreciar al rival.

Saprissa tiene una mejor planilla de jugadores, pero falta afinar el conjunto o equipo, tenemos buenos jugadores y alternativas, en algún momento hablando de Javon East, Luis Paradela y Fidel Escobar, a veces hacían pases que quedaban cortos y no era la jugada, de repente Mariano Torres tuvo uno y creía que Javon iba ir, pero se frenó y eso es equipo, tenemos buenos jugadores pero tenemos que afinar esos detalles, no hay tiempo tampoco pero si tenemos buenos jugadores, nos toca afinar un equipo», afirmó Campos.

Los morados aprovecharán la semana larga para fortalecer su idea de juego, con el objetivo de que se vea un Saprissa mejor partido a partido.