Saprissa es el líder en recaudación en condición de local

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, considera absurdo que Saprissa no pueda jugar al 100% en la capacidad de La Cueva, que en el actual Apertura 2022 no puede abrir en su totalidad sus diferentes localidades del estadio.

Los morados ya han invertido cerca de $500 mil (₡327 millones). Según relatan en Saprissa están en la ejecución de algunas acciones, por lo que no es posible recibir al 100% de nuestros aficionados en la Cueva en los próximos partidos.

Hace unos meses, Saprissa presentó un plan remedial y trabajan para que pronto las autoridades competentes den aprobación. Esta situación hace que Saprissa evalué sedes alternas, como el Estadio Nacional, para algunos partidos como el Clásico Nacional.

Es por ello, que Campos dice que es difícil tener un parámetro claro en la cantidad de saprissistas que llegan a San Juan de Tibás para apoyar al Monstruo, que figura como líder en recaudación y cantidad de público en las primeras siete fechas del torneo.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y por eso pide a los fanáticos al Saprissa colmar las graderías de la casa morada cada vez que sean locales.

«Es tan difícil ver lo de los aficionados por lo absurdo de que tenemos nosotros, de que no podes ingresar el 100% de la capacidad y entonces, con ese absurdo no podemos estar midiendo si pueden venir y creo que algunos aficionados a veces no pueden entrar, pero como le digo a los muchachos, es que jueguen bien los partidos y la afición con justa razón disminuyó en algún momento, porque ante Puntarenas FC hubo una buena taquilla así como Cartago también, la invitación ahora es tras el partido ante Pérez Zeledón, pero no podemos tener un parámetro real por esas cosas de la capacidad y todas esas cosas que hay y ahora con la capacidad que nos tengan llenarla al 100%», afirmó Campos.

Los morados actualmente han llevado 21 mil 459 espectadores, donde han recogido un total de 54 millones 915 mil colones. Superan ampliamente a Puntarenas FC y La Liga.