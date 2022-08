Barahona se ha convertido en el goleador brumoso

Redacción – En el Campeón Nacional están ilusionados con la calidad de Carlos Barahona, joven defensor de 19 años que es la gran joya brumosa, gracias a su talento y capacidad goleadora, pese a ser lateral derecho que lo hace soñar con estar en La Sele.

Barahona es producto de la cantera blanquiazul, por lo que conoce a la perfección lo que representa jugar en el Decano del Fútbol Nacional, con el que fue clave el torneo pasado para la obtención del título tras 81 años años de espera.

Su juventud y ganas le ha ayudado al defensor a brillar, pese al paupérrimo inicio del Cartaginés que en cuatro jornadas registra solo dos puntos, tras dos empates y dos caídas.

En lo que va del torneo, el zaguero ya suma tres goles conseguidos ante Puntarenas FC, San Carlos y Saprissa han sido las víctimas del brumoso, que está con la ilusión al tope por el gran desempeño que ha tenido a lo largo de 360 minutos.

Ha sido tan buena la labor de Barahona, que se ha convertido en el goleador del Cartaginés, que encontró en el lateral un jugador que puede ir fácilmente al ataque, gracias a su buen trato de balón, velocidad y demás condiciones que lo hacen resaltar.

Carlos Barahona conversó con AMPrensa.com y revela que en su mente está ser convocado a la Tricolor, así como poder dar el salto al fútbol internacional.

«Geiner Segura se sienta a conversar y me aconseja mucho. Mauricio Wright también me ha ayudado bastante, le han cambiado el pensamiento a uno y ahora solo queda seguir adelante y enfocado en lo que viene. Siempre soy muy profesional y me cuido bastante, trato de mejorar lo que se debe mejorar para poder dar el salto a la Selección Nacional y poder irme al exterior también», afirmó Barahona.

Su contrato con Cartaginés termina en junio del 2023, por lo que la directiva liderada por Leonardo Vargas buscaría extenderle el ligamen a su joya blanquiazul, que en el Apertura 2022 ha dejado un fantástico sabor de boca por su gran calidad.