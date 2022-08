Medida volvió a aplicarse desde marzo pasado tras concluir las medidas por la pandemia del Covid-19.

Redacción – Un total de 3.992 conductores han sido multados en lo que va del año por irrespetar la restricción vehicular por número de placa.

Elevada cifra debido a que esta medida se volvió a aplicar desde el pasado 7 de marzo, debido a que regían los distintos lineamientos de la restricción vehicular sanitaria.

Además, la cifra antes mencionada es el conteo realizado por las autoridades de Tránsito hasta el pasado 31 de julio.

Lo que quiere decir que en menos de cinco meses se dieron las casi 4 mil sanciones, lo que representa un promedio de 27 partes por día.

Según el director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano, algunos choferes todavía creen que se mantienen algunas excepciones que, en realidad, eran de la restricción sanitaria, como la carta del trabajo, llevar niños a la escuela, ir al aeropuerto, entre otras.

Aunque sí es posible que las personas circulen por la zona de la restricción siempre y cuando el vehículo vaya al máximo de su ocupación.

«Entre las 6 am y las 8 am y entre las 4:30 pm y las 7 pm, se puede circular con restricción si van al menos cuatro personas, sea que el carro es para 5, 7 o 12 pasajeros, por ejemplo. Lo que importa es que sean al menos cuatro, incluyendo al conductor. Se cuentan a los niños. Si el vehículo es para dos o tres personas, como los pick up de cabina sencilla, con que vaya lleno el vehículo es suficiente», detalló Solano.

La actual restricción, con sus diferentes cambios, rige desde el año 2005, con excepción del periodo abril 2020-marzo 2022, cuando lo que aplicó fue la limitación de paso por razones sanitarias, en torno a la pandemia por Covid-19.