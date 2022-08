Asimismo a través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió una serie de fotos en la que presume su nuevo look

Redacción- Alguien que constantemente tiene los reflectores encima es Belinda, y no sólo por polémicas con sus ex, sino que ahora la guapa cantante ha causado gran revuelo pues sorprendió a todos al estrenar un cambio de look.

Aunque luce bastante guapa, muchos medios y sus propios fans no pudieron evitar compararla con Cazzu, actual novia de Christian Nodal, por lo que hay quienes se cuestionan si le copió la imagen.

Asimismo a través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió una serie de fotos en la que presume su nuevo look, en el cual se le puede ver con cabello corto pintado de color rosa.

Si bien esta ocasión este cambio radical fue por su aparición en la revista ‘Skin ’.

Pará muchos este look es muy parecido al que lleva la nueva novia de Nodal, la cantante argentina Cazzu, quien actualmente luce pelo corto como el que lleva Belinda.

Si duda alguna los estilos se parecen un poco pero, ¿ A quién le luce más?.