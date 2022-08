Guerra en Europa ha desencadenado una serie de aumentos en los precios de los productos que golpea la economía mundial.

Redacción – La inflación del presente 2022 en Costa rica llegaría un aproximado de 10%, según reveló el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Elevada cifra que estaría relacionada principalmente con la situación internacional ante el conflicto que han protagonizado Rusia y Ucrania desde inicios del presente año.

Guerra entre los dos países europeos que ha ocasionado un elevado crecimiento en el precio de los combustibles.

Situación que ha desencadenado una serie de aumentos al rededor de todo el planeta y Costa Rica no es la excepción.

Por lo que el mandatario reveló ayer miércoles que el país cerraría el año con una inflación total de 10%.

Sin embargo; el mandatario dice que este número no está dentro de los más elevados de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Debido a que naciones como Turquía y Letonia cerrarían el 2022 con una inflación cercana o superior al 20%.

«La inflación que nos está afectando, que este año podría ser del 10%, es una inflación fundamentalmente importada producto de la guerra en Ucrania que ha hecho que el precio del petroleo y sus derivados, los precios de los insumos que nosotros importamos».

«La mayoría del acero que importa Costa Rica para construcción viene de Ucrania y esa fuente de oferta no está, fertilizantes lo mismo, nosotros estamos trabajando, estamos teniendo logros específicos».

«Costa Rica está entre los países de la OCDE, no está entre los más altos en inflación, Turquía tiene un 22%, si la memoria no me falla, Letonia, el país de mi señora, también está cerca del 20%, y así sucesivamente, estamos jugando la defensa que podemos jugar y al mismo tiempo cambiando las estructuras de la economía para bajar los precios en las ares que sí controlamos», señaló el presidente.