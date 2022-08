Mandatario asegura estar preocupado por las condiciones en las que se encuentra el actual centro médico caribeño.

Redacción – Rodrigo Chaves se comprometió a darle un nuevo hospital a la provincia de Limón y le pidió a las autoridades de salud comenzar a moverse en busca de lograr este objetivo.

Debido a que el presidente de la República asegura que la estructura del hospital Tony Facio se encuentra en mal estado.

Situación a la que se refirió el mandatario durante la sesión especial del Consejo de Gobierno que se llevó a cabo este miércoles en la provincia caribeña.

Espacio que el líder del Poder Ejecutivo aprovechó para revelar que, según el más reciente informe de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la estructura del centro médico limonense corre peligro ante un desastre natural de alta magnitud.

Aspecto por el cual Chaves no quiere que la población de la mencionada provincia corra riesgos y espera que este panorama cambie pronto.

Objetivo por el cual el presidente le ordenó al Ministerio de Salud y a la Caja iniciar las gestiones necesarias para levantar una nueva estructura que atienda a las personas.

«Les tengo que confesar, el último informe de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el estado del hospital Tony Facio, para decirlo diplomáticamente, me indignó, sí, yo me indigno cuando veo injusticias, también me impregnó de un apremiante sentido de urgencia».

«En caso de un desastre natural de magnitud severa, como un terremo, el hospital tiene una alta probabilidad de dejar de funcionar, mientras que la vida misma de los pacientes y del personal van a estar en peligro».

«Yo le he instruido al Ministerio de Salud y le he solicitado a la Caja Costarricense de Seguro Social para, con celeridad, realicen las gestiones que sean necesarias para construir el nuevo hospital de Limón», apuntó Chaves este martes durante la sesión del Consejo de Gobierno.