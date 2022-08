Moreira se ha adueñó del marco manudo

Redacción – El técnico uruguayo del León, Fabián Coito, dice que Leonel Moreira es titular en Alajuelense por decisión de él y no por presión con el tema de la Selección Nacional, ya que el arquero tiene chance de ir a Catar 2022 con la Tricolor.

Moreira se ha adueñado del marco rojinegro, luego de que Coito se decantará por él por encima de Miguel Ajú, que fue relegado a la banca de La Liga.

«Osito» como es conocido el arquero de 30 años tiene grandes chances de ir al Mundial con el cuadro patrio, gracias a que vio acción en la octagonal y por eso muchos lo ponen como uno de los tres guardametas de Costa Rica en la cita universal.

Aunque muchos pensarían que Leonel es titular en el León por el tema del Mundial y la posibilidad de los rojinegros reciban más de 200 mil dólares por la convocatoria del portero, Coito deja claro que su titularidad no es por esa situación.

Fabián Coito habló en conferencia de prensa y afirma que Moreira irá al Mundial solo si Luis Fernando Suárez así lo decide, por lo que lo que haga en el club es aparte.

«No, no y es algo que el club me llena de orgullo tener jugador en la selección, pero no determina la titularidad de los futbolistas y su consideración, es un resorte únicamente del seleccionador nacional que tomará la decisión al momento y en base a los futbolistas, pero la base es puramente mía», afirmó Fabián Coito.

En las últimas semanas, muchos liguistas han criticado a Moreira por su irregular rendimiento y fallos en partidos importantes con los manudos.