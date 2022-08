Coito ha rotado a sus arqueros en el inicio del semestre

Redacción – El técnico uruguayo del León, Fabián Coito, saca pecho al señalar que no solo tiene dos buenos arqueros en Alajuelense, sino que tiene tres muy buenos porteros que le dan una enorme seguridad bajo palos.

Coito deja claro que los cambios de guardameta no son una tendencia para él en el León, debido que no quiere que los porteros tengan claro que torneo van a jugar, lejos que en este inicio de semestre la portería eriza ha tenido a Ajú y Moreira.

Eso sí, Ajú ha sido el arquero manudo en el torneo nacional y Moreira en Liga Concacaf donde ha cumplido con creces, lo cuál ha hecho que el sudamericano señale que espera definir pronto el cancerbero que se adueñe del arco de Alajuelense.

Pero eso sí, el uruguayo no solo se fija en Ajú y Moreira, ya que también tiene en el radar a Bayron Mora, tercer arquero de La Liga de solo 19 años que le agrada bastante a Coito, quién eso sí, deja claro que cualquiera le da confianza.

Fabián Coito habló en conferencia de prensa y señala que espera pronto tener definido el portero que sea el encargado de ser una muralla para Alajuelense en los partidos.

«No es una tendencia y no quiero que los arqueros sepan en que momento van a jugar, creo que vamos ir definiendo un arquero titular para darle continuidad, no solo tenemos dos arqueros, sino que tres muy buenos porteros y por lo menos a mí me brindan confianza cualquiera de los tres, pese que el tercero es un poco joven, estamos tranquilos con los porteros, después tomaré la decisión para darle continuidad y ahí podemos sobrecargar sin tanto compromiso», afirmó Fabián Coito.