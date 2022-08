Piedra elogió al atacante del Cartaginés

Redacción – El aguerrido defensor cubano de San Carlos, Yosel Piedra, dice que el Club Sport Cartaginés no ofrece nada más sin Marcel Hernández en ofensiva y por eso sabía que si marcaba bien a su compatriota frenaría a los brumosos.

Piedra contó que en el pasado juego entre norteños y blanquiazules se preparó psicológicamente para secar a Marcel en ataque, ya que considera que el ariete brumoso es un excelente jugador y por eso es el jugador más difícil de marcar en primera.

Desde la óptica del zaguero isleño de 28 años, su labor en defensa hizo que se sintiera muy contento por la labor realizada al ser la sombra de Hernández, que no pudo marcar en el empate brumoso de 1-1 en Ciudad Quesada.

Yosel Piedra fue más allá y en conferencia de prensa señaló que al frenar a Marcel dejó sin armas al Cartaginés, debido que el Campeón Nacional no ofrece nada más.

«Para nadie es mentira, que Marcel es un excelente jugador y es posiblemente, el jugador más difícil que se puede ver en la liga a la hora de no permitir que meta un gol, me sentí muy contento porque en un partido perdimos porque se me fue la marca de Marcel, por eso en el partido pasado me dije que no me podía pasar otra vez.

Por eso me preparé psicológicamente para él durante toda la semana, fue muy importante para mí. Cartaginés sin Marcel Hernández, no ofrece nada más que eso, entonces fue importante tenerlo siempre vigilado, en una jugada me le barrí en el área para sacarle un opción clara, pero me gustó mucho la marca férrea que hice contra Marcel y me gustó mucho el partido en esa parte, no estuve bien en la salida porque estaba golpeado del tobillo, pero me encantó mi juego», afirmó Yosel Piedra, defensor cubano de San Carlos.

Este zaguero cubano de San Carlos es uno de los cinco cubanos en el fútbol costarricense, ya que actualmente está Luis Paradela en Saprissa, Christian Flores con Pérez Zeledón y el arquero Nelson Johnston en Jicaral de segunda.