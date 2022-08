Guzmán recibió un sentido homenaje en La Cueva

Redacción – Querido por los morados y odiado por las aficiones rivales, David Guzmán hizo historia en el Monstruo al llegar a 300 partidos con la camiseta morada, con la cuál se ha dado el lujo de ganar ocho finales que reflejan su mentalidad exitosa.

Guzmán recibió un sentido homenaje en el pasado juego ante Puntarenas FC en La Cueva, donde fue felicitado por sus compañeros y aficionados que aplaudieron al mediocampista de 32 años por llegar esa increíble marca de compromisos.

Para el volante fue una sorpresa bastante linda llegar a esa gran cifra de encuentros, debido que es premio a su esfuerzo por los colores del club, ya que por el equipo han pasado muchísimos jugadores y él se ha mantenido pese las críticas.

La camiseta con el 300 en su espalda será enmarcada por David, que la tendrá en su hogar, donde espera que su hijo que está haciendo sus primeras armas en el fútbol nacional lo tome como una motivación extra al ver a su padre como ejemplo a seguir.

A lo largo de su etapa con el Monstruo, Guzmán registra siete títulos nacionales y una Supercopa, lo cuál habla bien del mediocampista que representa al ADN ganador de Saprissa, que está muy feliz con el desempeño del número 8.

David Guzmán conversó con AMPrensa.com y afirma que lo que más lo ha marcado en su etapa con Saprissa es ganar títulos, así como anotarle goles a La Liga en clásicos.

«Cuando me iba acercando al partido 300, me contaron acá en el club y fue una sorpresa bastante linda saber que uno llega a 300 juegos con esta institución, no es nada fácil y hemos pasado muchísimos jugadores por acá y uno se ha mantenido, así que eso tiene un plus extra. La meta sería lo que Dios me de la oportunidad de mantenerme acá, sería lindo cumplir un rol importante en todo.

Las finales son los partidos más bonitos, feliz de tener 300 partidos y ocho finales ganadas, eso es lo que más le marca a uno del ganar títulos y jugar que es lo más importante, el mejor gol fue en los Clásicos Nacionales ante Alajuelense, es algo muy difícil y aparte que están jugando contra el archirrival, es lo que más vale, por eso es una sensación bastante bonita», afirmó Guzmán a AMPrensa.com.

A lo interno del camerino morado felicitaron por todo lo alto al «Loco» como se le conoce a Guzmán, que en el Apertura 2022 le ha tocado entrar en segundos tiempos.