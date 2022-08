New Balance viste al país desde el 2015

Redacción – ¡De lujo! Fedefútbol tiene un principio de pacto con Adidas para que sea la marca que vista a La Sele tras la Copa del Mundo de la FIFA de Catar 2022.

Según reveló La Nación, la federación tiene una carta de intensión, la cuál describe un acuerdo entre las partes, que contiene compromisos que más tarde pueden formalizarse, es decir que la Tricolor podría anunciar en enero la llegada de la famosa marca.

La Tricolor asistirá al Mundial venidero vistiendo New Balance, la cuál es la marca que viste a las selecciones masculinas y femeninas del país desde el 2015, pero tras la justa universal se termina el contrato entre NB y la escuadra patria.

Incluso, Rodolfo Villalobos dijo semanas atrás que New Balance no estaba interesado en continuar ligado al ente costarricense, por lo que tuvieron que buscar un nuevo patrocinador, que le ofrezca al combinado patrio buenas condiciones.

Tras más de 7 años siendo la marca oficial de Costa Rica, los directivos de New Balance no han mostrado interés en extender el ligamen que tienen con La Sele, el cuál estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022.

Es por ello, que Villalobos recibió el aval para continuar con la negociación de patrocinio con Adidas, según un acuerdo con el Comité Ejecutivo. Cabe aclarar, que este no acuerdo no está cerrado, si no que ya ambas partes conocen las pretensiones.

En el Mundial de Italia 1990, La Sele fue patrocinada por la marca Italiana Lotto. La cuál vistió al cuadro patrio en Brasil 2014. En Alemania 2006 la marca fue Joma y en Rusia 2018 se vistió un uniforme New Balance.

Ahora Adidas podría sumar a Costa Rica en la ruta hacia el Mundial del 2026. En dicho proceso estará Luis Fernando Suárez al mando de La Sele.

En el mundo, Adidas es muy famosa por la calidad de sus productos. A nivel de selecciones visten potencias como España, Argentina, Bélgica y Alemania. Así como otras naciones como México, Colombia, Escocia, Hungría y entre otras más.