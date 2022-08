Redacción- Autogol y pésimo nivel manchan actuación de Gamboa en goleada 0-7 del Bayern Múnich al Bochum.

Con su particular número dos en la espalda Cristian Gamboa saltó al terreno de juego para enfrentar a uno de los rivales más complicados de la Bundesliga: el Bayern München.

El VFL Bochum no tenía una tarea fácil, pues ha tenido un complicado arranque en la liga y enfrentar al cuadro de los bávaros les estaba causando dolores de cabeza sin haber iniciado el compromiso.

Sin crear gran sorpresa en conjunto del Bayern goleó a los celestes en el primer tiempo, siendo Leroy Sané al 04´, Matthijs de Ligt al 25, Kingsley Coman al 33 y Sadio Mané a los 42 minutos.

Marcador que ya causaba caras largas en el conjunto del costarricense, el cual no había tenido su mejor partido en la temporada.

Half-time at the Ruhrstadion. Bit different to this fixture last year when we were 4-0 up at the break. #BOCFCB #meinVfL pic.twitter.com/zSUri9344o

