Apunta que promesas se deben realizar antes tomar el poder y no luego un centenar de días ocupando la silla presidencial.

Redacción – El legislador Danny Vargas fue duro y directo en señalar el acto de rendición de cuentas protagonizado por el presidente Rodrigo Chaves la noche de ayer martes por sus primeros 100 días de mandato.

Espacio en el que el ocupante de la silla presidencial apuntó distintos acciones que ha tomado en poco más de tres meses encabezando el Poder Ejecutivo.

Aunque, el economista de profesión también detalló algunos planes que tiene de cara a lo que resta de su administración, misma que finalizará en el año 2026.

Promesas que no fueron del agrado del mencionado congresista, quien considera que estas ideas no tenían que ser expuestas en el espacio de ayer.

Debido a que el representante por la provincia de San José considera que estos planes deben ser expuestos antes de iniciar el mandato y no a los 100 días después de colocarse la banda presidencial.

«El día de ayer no tuvimos un informe de estos primeros 100 días, que es lo que normalmente se estila, en esta ocasión lo que tuvimos fue la presentación del plan de Gobierno 100 días después de haber iniciado el mismo».

«Fue un acto mediático que me parece, por el montaje realizado, no está acorde con la austeridad del gasto público, de lo dicho ayer por el presidente me llama la atención varias cosas».

«El señor Chaves realiza una serie de propuestas que deben pasar por la Asamblea Legislativa y; sin embargo, en las pasadas sesiones extraordinarias donde la agenda la mancaba el Poder Ejecutivo no presentó ninguno de los proyectos pronunciados el día de ayer», apuntó Vargas.