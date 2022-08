Redacción- La historia para Novak Djokovic se vuelve a repetir otra vez. El tenista serbio quedó fuera del Abierto de Estados Unidos debido a que no tiene el esquema de vacunación.

Esto era algo que Nole presentía debido a que se perdió otros torneos en la gira americana.

Por otro lado, Djokovic siente que perdió una gran oportunidad debido a que si hubiera ganado el US Open, podría haber empatado a Rafael Nadal con sus 22 títulos de Grand Slam.

Asimismo Daniil Medvedev y Rafael Nadal se presentan como los grandes favoritos para ganar el torneo. Hay que recordar que Medvedev es el actual campeón y defensor del torneo.

Cabe resaltar que, esto se da porque el centro de salud del Gobierno de los Estados Unidos no ha hecho ninguna modificación a los protocolos de entrada al país, en los que se exige a los extranjeros completa de vacunación contra el coronavirus.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022