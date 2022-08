Sequeira se quejó por actitud de Pedro Navarro

Redacción – El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, denuncia que Pedro Navarro, cuarto árbitro del juego entre Toros del Norte y Saprissa trató de «cállese carepi….» a su asistente técnico, que terminó siendo expulsado del juego.

Sequeira dejó saber su enorme malestar por el vocabulario utilizado por el referí, que trató mal a Roberto Castro, que al final del primer tiempo reclamó al cuarteto arbitral, generando que Navarro se le acercara a Bryan Cruz para pedir la roja al asistente.

Esa situación dejó escenas donde se ve a Castro furioso y es por ello, que el timonel norteño solicitó a los silbateros cambiar sus forma de llamarle la atención a los protagonistas de los partidos, con el fin de que todo se profesionalice aún más.

Douglas Sequeira afirma que era algo de esperarse que Roberto Castro se calentara y por eso afirma que Pedro Navarro no tiene derecho de ofender a nadie de los clubes.

«Nosotros para mejorar tiene que haber trato de respeto y el señor Pedro Navarro le falta el respeto a Roberto Castro, le dice «cállese care….» y todos saben lo que viene, eso si queremos mejorar no puede pasar, entre algo que está aparte del fútbol una palabra así a un miembro de mi cuerpo técnico y un árbitro que tiene experiencia no se puede decir, conozco a Roberto Castro, que es un gran profesional.

Pero Pedro Navarro no lo puede tratar así y no lo puede mandar con esa palabra, lógico que Castro se calienta y de ahí, viene la expulsión. Eso tiene que terminar, ese mal vocabulario que utilizan los árbitros tiene que acabar, me entienden. Me gustaría que eso a nivel nacional cambié, pero Pedro Navarro no puede tratar así de mal a mi asistente», afirmó Douglas Sequeira.