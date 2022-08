El Macabro quiere posicionar su música en Centroamérica

Redacción– Queda claro que para Bryan Ganoza su eliminación en Dancing with the Stars no fue más que un empujón a cumplir todos los sueños que tiene en mente para su carrera artística.

El macabro, anteriormente para una entrevista en De Boca en Boca, contó que pronto sacará dos canciones nuevas y por el momento se encuentra de lleno trabajando en el video musical de amabas.

Además dio los detalles de su próxima gira de conciertos llamada «El Macabro Tour Costa Rica».

«Vengo con una gira de conciertos por todo el país, en la que deseo que todos los costarricenses tengan la oportunidad de conocer al Bryan que vieron por televisión», mencionó el bailarín en una entrevista para Teletica.

Agradecido también agregó que está convencido de que esto es el principio de algo muy grande para él y su familia, sus seguidores y su equipo de trabajo.

El esfuerzo y dedicación que ha puesto el artista tico en su carrera como cantante ha sido de admirar, Ganoza en varias ocasiones ha mencionado que desea posicionar su música fuera de Costa Rica y llevar así el nombre del país en alto.