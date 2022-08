Mambo asegura que Randall le insistió para que participara en el programa

Redacción– Este domingo, en la sétima gala de Dancing with the Stars, un momento que llamó la atención de todos los televidentes, fue cuando el “Mambo” Núñez abrazó e hizo bailar al presentador Randall Vargas.

El inusual momento sin duda se llevó los aplausos y risas de las personas que se encontraban en el estudio Marco Picado, quienes no dudaron en aplaudir.

“Él fue el que me insistió que me metiera a Dancing, él me dijo ‘vamos mambito’ y yo tenía mucho miedo”, mencionó Núñez en La Oreja de Dancing.

El futbolista aseguró que Randall era una persona muy especial para él, ya que siempre lo ha aconsejado desde que comenzó en el fútbol.