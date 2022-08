Redacción – Tras 9 meses de espera, Elián Quesada, lateral izquierdo tico, volvió a jugar un compromiso con el Arsenal U-18 de Inglaterra, del cuál es ficha.

Quesada volvió a la acción los gunners tras superar una lesión en la espalda, que le impidió a una de las grandes perlas ticas estar en el Premundial Sub-20 con La Sele.

Jack Wilshere, reconocido ex-jugador del Arsenal es quién dirige al costarricense de 17 años, que disputó los 90 minutos en la caída de 0-1 ante el Chelsea FC.

Este regreso es más que especial para Elián, que en sus redes sociales dejó saber su enorme alegría por su superar su lesión y ya poder volver a ver minutos con el Arsenal, club donde buscará debutar en la Premier League inglesa.

9 months out and I’m finally back doing what I love ❤️ Everything happens for a reason… pic.twitter.com/0X5QNYieTG

— Elián Quesada Thorn (@Eliannquesada) August 14, 2022