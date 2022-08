Africanas se quedaron con 10 desde el minuto 31

Redacción – Estados Unidos golea sin problemas a Ghana con cifras de 3-0 en el Mundial Femenino Sub-20, que vio las norteamericanas fueron muy superiores.

Para nadie es un secreto que a nivel femenil, Estados Unidos es potencia en el mundo y por eso el debut de las norteamericanas ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20 llevó buena cantidad de público en las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto.

Con una generación de jugadoras de buen pie y con rápidas transiciones de defensa a ataque, las estadounidenses marcaron la pauta dentro de la cancha y apenas al minuto 11, la capitana Michelle Cooper apareció para marcar el ¡GOOOOL! del 1-0 de EE.UU.

Cooper es la primera jugadora de rasa negra en capitanear a Estados Unidos a nivel femenino en cualquier categoría, lo cuál ha sido elogiado en el extranjero.

O Captain! My Captain! Michelle Cooper gets us on the board early on an assist from Laney Rouse!! pic.twitter.com/juLxRcJ0yL — U.S. Soccer YNT (@USYNT) August 11, 2022

Ese tanto inspiró a la selección de las barras y las estrellas, que hizo lo que quiso con la nación africana que no mostró mayor cosa en la cancha, debido al incesante acoso en ataque de Estados Unidos.

Para colmo de males, Ghana se quedó con 10 jugadores luego de la expulsión de Jacqueline Owuso, que tras la revisión del VAR vio la roja tras propinarle una patada por detrás a una jugadora estadounidense.

Thompson goes top shelf! Alyssa finishes a cross from Michelle Cooper over the Ghana 'keeper to double our lead before the half 🇺🇸 USA 2-0 GHA 🇬🇭 pic.twitter.com/70qKEtkxOF — U.S. Soccer YNT (@USYNT) August 11, 2022

Las ganas de las norteamericanas les valió para ampliar el marcador a 2-0, Michelle Cooper le sirvió un pase magistral a Alyssa Thompson que con un remate certero marcó el ¡GOOOOOL! para el segundo tanto de las estadounidenses en el partido al 38.

La fiesta de Estados Unidos continúo al minuto 51 del segundo tiempo, luego de que apareciera Alysson Sentnor con un gran remate para el ¡GOOOOL! del 3-0.

Almost exactly a year after tearing her ACL, Ally Sentnor scores in the World Cup! 🇺🇸 USA 3-0 GHA 🇬🇭 pic.twitter.com/qx9f7VUBvs — U.S. Soccer YNT (@USYNT) August 11, 2022

Ghana no mostró mayor cosa en la cancha y más bien se replegó para evitar una paliza de parte de las norteamericanas, que fueron las dueñas del compromiso.

Los minutos fueron pasando y Estados Unidos jugó con la desesperación de las africanas, que se tiraron a defender en el tramo final para controlar a las «gringas», que terminaron ganando el compromiso con cifras de 3-0.