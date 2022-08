Redacción- Cristian Gamboa sufre dolorosa derrota con su club 1-2 ante el Mainz 05 en el primer juego de la temporada.

Con el característico número 2 en su espalda Cristian Gamboa saltó al terreno de juego para iniciar una nueva temporada defendiendo la camiseta del Bochum.

El VFL Bochum recibió en su estadio en el primer juego de la temporada al Mainz, equipo que desde el pitazo inicial le complicó el partido.

Incluso, el Mainz fue el equipo encargado de abrir el marcador siendo a los 26 minutos cuando Karim Onisiwo cabeceó de manera extraordinaria para poner el 0-1 a favor del Mainz.

Por su parte el conjunto celeste no bajó los brazos y buscó la manera de ir al frente y hacer respetar su localía, encontrando el empate 1-1 con una gran jugada de Kevin Stoger.

De esta manera, los equipos se fueron al descanso eso sí tras 45 minutos de grandes emociones lo cual fue reconocido por la afición presente en el reducto.

All square at the break! Thoroughly exciting first 45, lots of fight shown from Reis' lads.

1-1 #BOCM05 #meinVfL pic.twitter.com/RmKu47k5e4

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) August 6, 2022