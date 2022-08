Cartaginés suma 10 expulsados en cinco jornadas

Redacción – La molestia de Geiner Segura con el arbitraje es enorme y por eso considera que van a tener que jugar fútbol nueve en los partidos de primera división, debido que está viviendo una situación complicada con la labor de los referís.

El entrenador del Cartaginés le tiró con todo a los árbitros del fútbol tico y les pide mejorar su actitud, ya que siempre se habla en el país de que se debe agarrar cosas de Europa y adecuarlas en el país, pero los encargados de impartir justicia no lo hacen.

Segura está preocupado por las expulsiones que ha sufrido el cuadro de la Vieja Metrópoli, que en cinco jornadas han sufrido un total de 10 expulsados en cinco fechas. El último en unirse a la lista por Rónald Mauricio Montero, que vio la roja en Pérez Zeledón.

Es por ello, que el timonel piden que expliquen si ese mismo fenómeno pasa en el mundo, debido que en el país los árbitros tienen directrices pocas veces vistas, ya que no se le puede hablar a los silbateros, que tienen cero diálogo con los jugadores.

Por eso, Geiner Segura reveló que le ha pedido a sus jugadores no reclamar, con el fin de evitar amonestaciones. El entrenador brumoso no se guardó nada

«Hablamos mucho de Europa, metodología y que somos primer mundo supuestamente, pero en otras cosas nos quedamos, no voy hablar del Cartaginés, estoy hablando de fútbol en general, nosotros vamos a tener que jugar fútbol nueve y solo quiero que me expliquen si esto que está pasando se ve a nivel mundial, porque en Costa Rica debe pasar cosas tan drásticas y porque no hay dialogo, yo veo el penal y digo que es imposible.

Es inercia esa mano, es algo normal. Pero me dicen ahora que es que hay un nuevo reglamento en el cuál puede protegerse pero si hace un movimiento es penal. El fútbol es muy sencillo y yo ya le dije a muchachos que no reclamemos, el resultado es negativo y somos conscientes que perdimos, es nuestra responsabilidad pero si queremos que como me hablan a mí de Europa por todo lado, debemos crecer pero en el arbitraje no lo veo.

En el Mundial Femenino Sub-20 reclaman las muchachas, veo a las mujeres con personalidad y dialogan, yo la verdad no sé de donde viene esto, la verdad estoy muy sorprendido con las directivas que se manejan en Costa Rica en el entorno como se manejan nuestros árbitros hoy y me parece muy drástico, la verdad no vamos por buen camino», afirmó Geiner Segura.