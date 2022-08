Brumosos desean curarse de la aparente campeonitis que sufren

Redacción – El entrenador del Campeón Nacional, Geiner Segura, avisa que en el Cartaginés tienen la mentalidad de no ceder más puntos en el torneo, ya que si continúan de esa forma no les va alcanzar para clasificarse a semifinales.

Los actuales reyes del fútbol tico han tenido un desdibujado inicio de certamen, luego de que cosecharan dos derrotas y un empate para registrar solo una unidad en el último lugar del Grupo B, lo que ha hecho que muchos crean que padecen de campeonitis.

Segura es consciente de la presión que tienen y por eso, señala que no le gusta hacer números ni mucho menos, ya que la meta es que ir partido a partido para sumar lo más pronto posible unidades que los ayuden a colocarse en puesto de privilegio.

Cartaginés ha fortalecido su planilla con fichajes como el de Kevin Espinoza, Kenneth Cerdas y Marco Ureña tienen al cuadro de la Vieja Metrópoli con una mejor nómina, que tiene como objetivo claro pelear por el bicampeonato nacional.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y afirma que en Cartaginés no cuentan con cosas que no tienen en la mano, por lo que buscará resurgir en el certamen a base de victorias que los ayuden a llegar a los primeros lugares.

«A veces hacemos números, pero eso a mí no me gusta. Creo que tenemos que ser claros que debemos de ganarnos las cosas, ósea usted no puede contar con números, tenemos que ir partido a partido y sumando lo más rápido posible para acercarnos a los rivales que están arriba para poder clasificar, nosotros no contamos con cosas que no tenemos en la mano, lo de nosotros es empezar a ganar y sacar resultados.

No queremos que se nos vayan tan arriba los equipos que están encima de nosotros, no me gusta contar con cosas que no tengo. Necesitamos ganarlas en la cancha y respetamos a los rivales que tenemos, pero si tenemos que clasificar hay que hacer un gran esfuerzo, ya no podemos seguir cediendo puntos, porque sino no nos va alcanzar para clasificar», afirmó Geiner Segura.

Los brumosos buscarán iniciar esa ruta de victorias en la visita al Saprissa este próximo sábado 6 de agosto a las 8:00 de la noche en La Cueva.