Segura cataloga de impresionantes los esfuerzos de los silbateros

Redacción – El mediático entrenador brumoso, Geiner Segura, afirma que es hora que el arbitraje del fútbol nacional sea profesional, por eso considera que se deben hacer los esfuerzos necesarios para que los referís mejoren sus condiciones.

Una serie de reportajes de Tigo Sports, donde se muestra la realidad que vive los referís del país, que trabajan desde un ferretería y hasta de pregonero vendiendo periódicos, los silbateros deben dividir su tiempo con entrenar y asistir a los partidos.

Esa situación ha hecho que muchos referís no puedan centrarse solo en pitar, debido que deben velar por sus otras responsabilidades. Sumado a las estrictas directrices que les dan directamente en la Comisión de Arbitraje liderada por Randall Poveda.

Es por ello, que Segura resalta que muchos árbitros llegan al límite a los partidos, por eso muchas veces expulsan jugadores y no permiten el diálogo en los juegos generando que a la hora de saltar a la cancha sea más rigurosos de lo usual.

Segura resaltó el trabajo de Ricardo Montero en el juego entre brumosos y griegos, que fue el primero en el que Cartaginés queda con su equipo completo, debido que en las pasadas cinco fechas habían sufrido la expulsión de un total de 10 jugadores.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y pide profesionalizar a los árbitros, con la intensión de que mejoren su labor en primera división, con el fin de que crezcan.

«Del arbitraje yo creo que son las directrices que los están perjudicando mucho y de donde vienen, yo siempre he creído que uno en la vida se puede equivocar, pero siento que los árbitros están saliendo muy al límite, ósea por las órdenes que están recibiendo y me imagino que así los juzgan a la hora de nombrarlos, por eso creo que están siendo muy rigurosos, creo que el árbitro fue desapercibido en el juego.

Nosotros no reclamamos mucho tampoco, siempre lo dije para que no se confunda, siempre dije que el fútbol es un espectáculo y de todos, el árbitro es parte del espectáculo y por eso todos debemos tener mesura, yo no vengo acá a decir que es solo el arbitraje, porque a mí me gustaría que el arbitraje sea profesional, ya es hora que lo sea, es impresionante lo que tiene que hacer un árbitro, trabaja, viaja y nosotros le exigimos también, me gustaría que el arbitraje sea profesional.

Ya es hora que otras entidades empiecen a fortalecer este deporte para poder tener un fútbol más profesional en todos los sentidos de la palabra, yo creo que como técnico debemos seguir creciendo todos», afirmó Geiner Segura.