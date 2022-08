Pérez reconoce que ha crecido en la parte mental

Redacción – La joven arquera de la Tricolor, Génesis Pérez, revela que dejó mucho afuera las redes sociales, debido que hay gente que no se pide con sus comentarios y opiniones, por eso tomó la decisión de alejarse de las mismas.

Pérez sostiene que ante España estuvo un poco más tranquila en la parte mental, pese a la dolorosa derrota que sufrió Costa Rica por 0-5 ante las ibéricas, ese revés dejó fuera de la cita universal al conjunto liderado por José Catoya.

En este duelo, la arquera de 18 años no tuvo culpa en ninguno de los tantos, ya que las españolas solamente sacaron a relucir su poderío en ofensiva. En este compromiso, Pérez señala que tuvo un poco más de confianza, tras la pesadilla ante Australia.

Precisamente, ese juego para el olvido ante Australia marcó un antes y un después para la arquera ficha del Herediana, que fue víctima de memes y burlas de muchos ticos. Pese a ello, en la Tricolor le dieron el voto de confianza y por jugó titular ante España.

Génesis Pérez habló con los medios de comunicación y señala que tuvo que analizarse mucho tras lo sucedido ante las australianas, donde cometió fallos que lo costaron muy caro al cuadro patrio, por eso se alejó de sus redes sociales.

«Aprendí, tuve que analizarme mucho, dejé mucho afuera las redes sociales, hay gente que no se mide en sus comentarios, uno entiende por lo de las críticas, todo mundo tiene gustos, opiniones pero uno también tiene que aprender a aguantar esas críticas en el fútbol, ya que siempre se van a dar, por más que yo haga un excelente siempre habrá alguien que va ver algo que no le gusta y no este contenta con mi actuación, entonces eso me va ayudar para si en algún otro momento me toca caerme de nuevo, poder levantar igual», afirmó Génesis Pérez.