La modelo aseguró que subió de peso y que con ayuda del gimnasio tonificó su cuerpo

Redacción– Conocida por el programa “A todo dar”, Gipzy Montoya, a sus casi 40 años es considerada una de las ticas con uno de los mejores cuerpazos.

En los últimos días ha provocado que sus seguidores la critiquen diciendo que se operó estéticamente por el trasero que se le ve ahora.

La modelo no se quedó callada y salió a defenderse en su cuenta de Instagram.

Los comentarios salieron a raíz de que Sheiris Montero, prometida de Greivin Morgan, hizo una historia en sus redes molestando a Gipzy por lo nalguda que se ve mientras entrena en el gimnasio.

A lo que una seguidora comentó: “Para las que la conocemos, sí vimos que sí se puso. Usted siempre fue plana, pero no te veías mal”, asegurando que Montoya se operó.

“Entonces no me conociste… Obvio ahorita tengo más porque he subido unos kilos y hago ejercicio, antes pesaba solo 47 kilos”, respondió Giozy a la seguidora.