Góndola está fascinado de estar en La Liga

Redacción – El extremo izquierdo panameño de Alauelense, Freddy Góndola, renovó con el León hasta diciembre del 2023 y dice estar feliz de compartir con jugadores de «talla mundial» en La Liga, donde ha encontrado un camerino bastante unido.

Góndola terminaba contrato con Alajuelense en diciembre del 2022, pero su notable rendimiento en la cancha hizo que Agustín Lleida entablara conversaciones con el ariete para que siga jugando en el Equipo de su Gente.

Por ello, Freddy de 26 años renovó su ligamen para así seguir dejando la vida por el cuadro manudo, el cuál considera como la institución más grande de Costa Rica y con la mejor afición que ha estado en su carrera deportiva.

La alegría del canalero por seguir en La Liga es total y por eso dice estar encantado de compartir con jugadores de talla mundial, que le ayudarán a mejorar. La directiva eriza blindó a Góndola con una alta cláusula de rescisión de contrato.

Freddy Góndola dejó saber su enorme alegría por renovar y por eso señala que al lado de sus compañeros en La Liga ha mejorado muchas cosas, lo cuál lo llevaron a no dudar en el momento de extender su contrato como manudo.

«La verdad que estoy muy contento, la afición más grande del país y una de las mejores con la que he estado, la afición me ha apoyado mucho, renové por un año más y tomé la decisión de seguir, la verdad me gusta estar acá y tener jugador de talla mundial que me ayudan, mejorar muchas cosas y que cuando salga en un futuro este bien preparado en lo que se viene», afirmó Freddy Góndola.

Su renovación se da el mismo día en que Alajuelense jugará por la vuelta de la fase previa de Liga Concacaf ante el Águila de El Salvador. Global va 1-1.