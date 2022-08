PFC ha marcado un fantástico regreso a primera

Redacción – El gerente deportivo del Puntarenas FC, Henry Duarte, afirma que el PFC va pelear por la clasificación, gracias a que tienen gente que conoce ese tipo de instancias que cumplen un rol fundamental dentro del plantel de los Tiburones del Pacífico.

Duarte está encantado con el trabajo del equipo liderado por Alexander Vargas, quién pese haber sido criticado en su arribo a base de una labor de punto fino ha callado bocas y ya tiene al cuadro porteño líder del Grupo B con 7 puntos en tres fechas.

Esa gran labor de Vargas se une a un equipo que ya tiene un año trabajando juntos, lo cuál ha sido fundamental para que en la Perla del Pacífico estén muy contentos con su equipo, que cuenta con líderes como Kevin Sancho, Daniel Quirós y Asdrúbal Gibbons.

A estos jugadores veteranos se le suma jóvenes de gran calidad como Yoserth Hernández, Jurguens Montenegro, Anthony Hernández y Krisler Villalobos, este último marcó el gol porteño en la visita a La Cueva del Monstruo.

Desde la óptica del directivo naranja, PFC tiene una estructura clara y definida, que fue fortalecida por Horacio Esquivel en Liga de Ascenso y gracias a Alexander Vargas se ha potenciado aún más, lo cuál ha hecho al club en la revelación del torneo.

«Hemos venido trabajando bien y es un equipo que está construido hace un año, eso nos ha permitido puntuar desde el arranque. Lo más bonito es que el PFC tiene una estructura bien clara y definida, todos los jugadores que vengan tienen que meterse en esa estructura, se hizo bien con Horacio Esquivel y se ha ido haciendo mucho mejor con Alexander Vargas y creo que el equipo va dar la pelea para meterse a la clasificación.

PFC va pelear la clasificación, tenemos gente que conoce eso. El objetivo es clasificar, no sostener la liga y la idea es clasificar, porque tenemos jugadores como Kevin Sancho, Asdrúbal Gibbons, Jemark Hernández, Jurguens Montenegro y jugadores con mucho futuro como Kliver Gómez, Yoserth Hernández, Anthony Hernández y Krisler Villalobos, son jugadores mucho potencial al igual que Guido Jiménez, portero con rodaje.

No tenemos un equipo desconocido, tenemos jugadores de potencial. No hemos cambiado nada de nuestro equipo, eso nos ha permitido la tranquilidad de un buen arranque y no estar hablando de evitar descensos, nosotros nunca hemos pensado eso y creo que lo hemos venido haciendo», afirmó Henry Duarte a AMPrensa.com.

Puntarenas buscará continuar con su buen paso en el fútbol nacional, este próximo sábado 6 de agosto a las 7:00 pm ante Pérez Zeledón en la «Olla Mágica».