Chamorro será titular ante el Campeón Nacional

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que el trabajo de Kevin Chamorro es convencer al saprissismo, que tiene la calidad suficiente para ser el arquero titular del cuadro morado de cara al duelo ante Cartaginés en La Cueva.

Campos considera a Chamorro como un buen portero, ya que lo ha visto en los entrenamientos, donde lo ha visto con un gran nivel que le ha valido al oriundo de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, para recibir toda la confianza del estratega.

Para el timonel de 51 años es importante respetar el orden jerárquico, por lo que tras la lesión de Aarón Cruz, el dueño de la portería del Monstruo será Chamorro, que ha sido muy cuestionado por muchos saprissistas, que no lo consideran apto para el club.

Pero pese a todo lo que dicen muchos morados, Campos afirma que los aficionados al club tienen todo el derecho de ser emocionales, pero que no se va dejar llevar por lo que dicen los fanáticos, debido que siempre tomará decisiones racionales y pro equipo.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y le dio su voto de confianza con Kevin Chamorro, arquero de 22 años el cuál espera que responda a la hora buena con la tensión y presión que tendrá por resguardar el marco del Saprissa.

«Los aficionados tienen todo el derecho de ser emocionales y pensar así, que bien porque no me gustaría una afición pasiva tampoco, nadie quería a Danny Carvajal y quedó campeón, nadie quería a Kevin Briceño y quedó campeón, nadie quería a Alejandro Alpízar y fue goleador, nadie quería a Armando Alonso también, puedo contar cualquier cantidad de futbolista que de repente la afición no quería.

El trabajo de Kevin Chamorro es convencer al saprissismo, Alpízar nadie lo quería y le tocó convencer, el jugador que está en Saprissa tiene que responder a la hora buena, con la tensión y presión, le guste o no le guste, también he visto futbolista que vienen con todo la venia de la afición y lo que se llevan es una decepción, la afición cumple su papel perfectamente, espectacular, es crítica y perfecto, pero está en nosotros tomar las decisiones racionales y está en el jugador también en responder en la hora buena.

Ojo yo no lo contraté, ya estaba aquí y si está aquí hay que usarlo, yo no le veo ningún problema. Técnicamente y viéndolo en los entrenamientos, Chamorro es un buen portero y que está joven sí, pero los porteros maduran tarde, está en proyección sí. La oportunidad está ahí y no se la voy a quitar, Kevin está con la capacidad de responder en la hora buena porque es un gran portero, es una gran oportunidad para él y yo le di la confianza que todo entrenador da a su futbolista», afirmó Jeaustin Campos.