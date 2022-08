Campos tiene penúltimo a Saprissa del Grupo B

Redacción – El entrenador del Saprissa, Jeaustin Campos, está cansado de las críticas hacia su labor en el Monstruo y por eso pide respeto hacia su trabajo, por lo que solicita a la gente que le baje un poco el tono a todo lo que dicen sobre él.

Campos vive momentos difíciles al mando del equipo más ganador del país, debido que ha sido sumamente cuestionado por el pobre desempeño de su plantel, que en cinco fechas suman un triunfo, dos empates y dos derrotas para sumar solo cinco unidades.

Esa situación ha hecho que los ataques al estratega de 51 años sean constantes en redes sociales y en los estadios, debido que Campos deja claro que no pretende que valoren su labor, pero que si le den créditos a su prestigio en los banquillos.

Incluso, el timonel señaló días atrás que no iba a dejar que su prestigio estuviera en boca de cualquiera. Es por ello, que recuerda su exitoso paso como entrenador en primera división, ya que su periplo dirigiendo es sinónimo de éxito y copas.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y envió un contundente mensaje a sus críticos, con el fin de que lo respeten de una vez por todas al mando de la «S».

«No pretendo que me valoren, porque aquí se valora muy poco y no pretendo que lo maximicen, el que está al frente ha trabajado y lo ha hecho bien, ha dado resultados en este club y en otro, con el equipo que salí campeón por última vez estábamos en una situación crítica y salimos campeones, pido respetado, pero también que la gente le baje un poco el tono, pero créanme que mi profesionalismo va estar de golpe siempre.

Tengo nueve torneos de equipos que se han armado para ser campeones, nueve que he terminado y he ganado siete, yo lo que pido por lo menos es respeto al trabajo, estoy tratando de hacer lo máximo que yo puedo», afirmó Campos.