Redacción – El polémico entrenador del Saprissa, Jeaustin Campos, afirma que Saprissa tiene cuatro torneos de pasar situaciones difíciles, por lo que no es nada fácil intentar cambiarle la cara a un equipo que tiene varios certámenes en un desdibujado rendimiento.

Campos acepta toda la responsabilidad del mal inicio en el Apertura 2022 del cuadro más ganador del país, que penúltimo Grupo B con 5 puntos en misma cantidad de fechas, donde han registrado, dos caídas, dos empates y solo una victoria.

Para el estratega de 51 años lo más importante ahora es acomodar a su plantel, ya que debe poner a tono a sus fichajes y así poder ir conformando un equipo fuerte línea por línea, que juegue a ganar siempre en cada cancha.

Los problemas del Monstruo no son nuevos y eso Jeaustin lo tiene claro, por lo que señala que tener un equipo lleno de figuras no garantiza que tengan un plantel solvente y es por eso, que deja claro que tienen falencias que se arrastran desde tiempo.

Por ello, el timonel considera que lo ideal es lo que está haciendo este torneo y es cambiarle un poco el chip al Monstruo, con el fin de recuperar el ADN morado ganador por excelencia y esa esencia que ha convertido a Saprissa en el más grande del país.

«Saprissa tiene cuatro torneos de pasar situaciones difíciles, a pesar de que ha sido campeón. Yo vengo agarrar este equipo cuando estaba noveno o décimo el torneo anterior, inclusive mientras me acomodaba llegamos al último lugar creo, lo llegamos a clasificar y yo estoy tratando de hacer todo lo posible, claro que vinieron refuerzos y vino gente, pero eso no quiere decir que tenemos un equipo súper solvente.

Seguimos teniendo falencias que viene arrastrándose de hace tiempo, que estoy tratando de ver como la famosa línea de tres y lo otro, tenemos cuatro torneos de estar ahí, lo ideal es lo que se está haciendo ahora, cambiar un poco y darle otro perfil al equipo, traer refuerzos pero eso también lleva una situación que acople pero todos son responsables y desde yo llegue también me incluyo en la lista.

¿Cuántos partidos en esos torneos?, ¿Cuántas situaciones? y ¿Cómo se ha clasificado?, tampoco es que yo digo con una varita mágica y digo que llegan tantos, y ahora sí nos ponemos a jugar, pero es difícil también, no hemos tenido tiempo para trabajar, no es excusa pero es un cambio que teníamos que hacer. Hay zonas que son sensibles y nos siguen cobrando esas zonas, no es fácil llegar y tratar de cambiarle rostro no del torneo pasado, si no que de varios ahí atrás», afirmó Campos.