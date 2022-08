Oliva falleció este lunes a sus 73 años

Redacción– Con un emotivo mensaje, John Travolta se despidió de su fiel amiga Oliva Newton John, quien falleció este lunes a causa del cáncer de mama, enfermedad que padecía desde 1992.

«Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! iTu Danny, tu John!”, agregó en una publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Travolta (@johntravolta)

La noticia de que la actriz falleció ha conmovido a todos los que seguían su carrera de artista. Era reconocida a nivel mundial por su papel en Vaselina, película musical de 1978 en la cual compartió protagónico con John Travolta.

Como cantante debutó en 1971 con el álbum ‘If Not For You’. Después lanzó otros como ‘Olivia’, ‘Let Me Be There’, ‘Clearly Love’ y su último fue Friends for Christmas’, en 2016 con John Farnham.