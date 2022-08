Briceño es gran figura del Cartaginés

Redacción – El arquero estelar del Cartaginés, Kevin Briceño, ha vivido un proceso de mucho aprendizaje en el plano personal y deportivo, donde tuvo que levantarse de las críticas de la gente por haber salido de Saprissa, ya decían que estaba acabado.

Briceño tuvo que reponerse de todo lo que se decía sobre él, con el fin de demostrar que estaban equivocados por completo, por eso se enfocó en potenciarse en cada entrenamiento con el fin de alcanzar su mejor versión bajo palos.

Antes de llegar al cuadro blanquiazul, el oriundo de Nicoya pasó por las filas de Jicaral donde volvió a enamorarse de su posición con grandes tapadas y actuaciones memorables que hicieron a los peninsulares en un club protagonista.

Pero la clave de ese éxito para Briceño es la ayuda del argentino Pablo Hleb, entrenador de porteros blanquiazul que ha ayudado a potenciar al arquero, que considera al sudamericano como pieza fundamental para su fantástico nivel en el arco.

Kevin Briceño habló con Deportivas Columbia y afirma en las filas del Cartaginés ha encontrado estabilidad que le ha ayudado a conseguir diferentes objetivos trazados, donde tiene como intención seguir mejorando en busca de llegar a La Sele.

«Cuando salí de Saprissa, mucha gente pensó que ya estaba acabado y que ya no iba a jugar más, porque me fui lesionado y decían que el hombro no me iba a quedar bien, pero nada lo que hice y lo que sigo haciendo, es demostrarle a mi familia, mi esposa y estoy esperando un hijo, creo que eso ha sido un punto importante para mi carrera, creo que he madurado mucho en todo sentido, he dejado muchos hábitos malos de lado que al final, nadie escarmienta por cabeza ajena y estoy ratificando el año que tuve en Jicaral.

En Cartago he encontrado una estabilidad, tengo a un entrenador de porteros llamado Pablo Hleb que es importante desde que llegó a Jicaral dio un giro en mi vida. Hemos venido trabajando por una línea, me trace ser el mejor portero del torneo y el pasado lo conseguí, ir a la Selección Nacional y lo conseguí, a parte de ser un entrenador de porteros lo considero un amigo.

Pero el calor que encontré en Cartago, me fui a vivir a Cartago para arraigarme más con el pueblo y con la provincia, así que como la gente. Hay que seguir trabajando para ver si quedo en esa lista y quedarme con la consciencia tranquila que di el máximo», afirmó Kevin Briceño a Deportivas Columbia.