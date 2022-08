Redacción – El arquero costarricense, Keylor Navas, se acerca a las filas del SS Napoli de Italia, que ya está negociando con el París Saint Germain para llevarse al tico.

Según reveló Fabrizio Romano, famoso periodista italiano contó que el Napoli ya está negociando con los parisinos el fichaje del portero tico de 35 años.

Navas no ve con malos ojos irse al popular cuadro donde Diego Armando Maradona es leyenda, ya que es consciente que si se queda en París será suplente de «Gigi» Donnarumma, luego de que Sebastián Galtier, DT del PSG confirmara dicha determinación.

«Es difícil para Keylor, pero yo trabajo así«, fue lo que dijo Galtier sobre Navas, que en redes sociales respondió que el trabaja con Dios y su familia siempre, esto generó una enorme polémica, debido que se interpretó como una respuesta del tico.

La intensión del Napoli es llevarse al costarricense con un préstamo por dos años y la escuadra celeste además busca que el PSG se haga cargo de una parte del salario de Navas, que se podría sumar a la lista de ticos en el Calcio Serie A.

Los arqueros del Napoli son: el italiano Alex Meret de 21 años y el griego Orestis Karnezis de 32 años. Hace unas semanas atrás dejó el club el colombiano David Ospina, por lo que de confirmarse la llegada de Keylor es muy probable que sea estelar.

La operación por Keylor podría terminar con un final feliz, debido que el Napoli está afinando detalles con el PSG, que tiene pleno acuerdo con el español Fabián Ruiz, volante español que milita en la escuadra celeste en Italia.

Paris Saint-Germain have full agreement on personal terms with Fabián Ruiz. It's matter of final details with Napoli then deal will be done, Luis Campos on it to anticipate Real Madrid – they want him for free in 2023. 🚨🔵🇪🇸 #PSG

PSG and Napoli, also working on Keylor Navas. pic.twitter.com/gJr0811Bcm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022