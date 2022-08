Brumosos han dado vergüenza en el certamen

Redacción – El mediático delantero cubano brumoso, Marcel Hernández, señala que antes cuando fueron campeones no eran invencibles y ahora que el campeón nacional atraviesa un pésimo momento deportivo no los hace ultra peores.

Hernández afirma que en Cartaginés deben hacer una autocrítica a nivel interno, con el objetivo de levantar su rendimiento en el torneo, donde han dejado mucho que desear por el desdibujado desempeño de los liderados por Geiner Segura.

Los monarcas del fútbol tico han cosechado solo 6 puntos en 8 jornadas, lo cuál los tiene penúltimos del Grupo B. Esto ha hecho que la campeonitis brumosa haya empeorado, ya que se ve un equipo sin hambre de éxito, pese a ser los reyes del fútbol tico.

Para el delantero isleño esta situación de Cartaginés es complicada, debido que estará por lo menos 15 días más fuera por una lesión, por lo que le pide a sus compañeros sacar ese relucir ese enorme compromiso que tienen por el club en la cancha.

Marcel Hernández habló con AMPrensa.com y afirma que el Campeón Nacional tiene varias problemáticas que los han perjudicado, por lo que espera que se haga una fuerte autocrítica en busca de resurgir en el certamen de Apertura 2022.

«No podemos dudar en la capacidad que tenemos como jugadores y sé que también eso siempre va estar, es un momento difícil y nosotros confiamos muchísimo en el cuerpo técnico, creo que al final antes no éramos invencibles y ahora no somos los ultra peores, todos pasamos por este tipo de situaciones, uno tiene que buscar soluciones ante la adversidad, estamos ante una gran problemática que no sumamos puntos en casa, cuando siempre fuimos fuertes en casa, hemos dejado de serlo y nos pasado factura detalles.

Para nadie es un secreto que debemos hacer una súper autocrítica, desde lo interno y nosotros los jugadores, estoy seguro que el cuerpo técnico también lo hará, porque esto al final es de todos, esto no es solo del cuerpo técnico o jugadores, creo que como familia vamos a sacar la institución adelante y como grupo lo vamos hacer, el compromiso está al 1000% de parte de todos los jugadores», afirmó Marcel Hernández.