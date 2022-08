Brumosos han tenido un desastroso inicio de torneo

Redacción – El delantero cubano del Campeón Nacional, Marcel Hernández, afirma que el Club Sport Cartaginés es un equipo grande y por eso está seguro que se levantarán en el campeonato nacional, luego del accidentado inicio en ocho fechas.

Hernández está viviendo ratos complicados, debido que por lo menos estará 15 días fuera de las canchas debido a un desgarro de dos centímetros, lo cuál le ha impedido poder ayudar al cuadro de la Vieja Metrópoli, que vive un momento difícil en el certamen.

Cartaginés solo registra 6 puntos en ocho duelos disputados. Esos números los tiene penúltimos del Grupo A, lo que ha generado un ambiente lleno de críticas para el monarca nacional, que no tiene a su hombre gol en medio de la crisis.

Desde la óptica del isleño, Cartago tiene un grupo maduro por lo que le pide a sus compañeros redoblar esfuerzos en busca de resurgir de las cenizas para así poder volver a ser protagonistas en un torneo, donde han dejado mucho que desear en la cancha.

Marcel Hernández afirma que desde afuera buscará impulsar a sus compañeros, con el objetivo de que el plantel liderado por Geiner Segura se levante más fuerte.

«Tenemos un grupo maduro, no se trata de Marcel se trata de todo un equipo y ahora me toca desde afuera impulsarlos a dar lo mejor, sé que siempre lo hacen pero no nos está alcanzando, creo que tendremos que redoblar esfuerzos, porque de eso se trata de que si te caes cinco veces, debes levantarte seis. No va ser la excepción, Cartaginés es grande y estoy seguro que nos vamos a levantar, porque sabemos lo que queremos.

Iremos viendo mi evolución y estoy seguro que pronto voy a estar en cancha. Si hemos tenido algo es que en las buenas y malas hemos estado juntos, el cuerpo técnico tiene una gran confianza en todos los jugadores, porque creo que al final este equipo él quiso que estuviéramos acá, nosotros no podemos dudar en la capacidad que tenemos como jugadores, es un momento difícil», afirmó Marcel Hernández a AMPrensa.com.