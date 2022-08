Brumosos han sido un desastre desde el inicio del torneo

Redacción – El mediático asistente técnico brumoso, Mauricio Wright, está cansado de las críticas al Cartaginés y afirma que están criticando a un equipo que dio la vuelta olímpica después de una sequía de 81 años.

Wright está inconforme por todo lo que se dice por el cuadro de la Vieja Metrópoli, que desde el título de campeón el 6 de julio empezó a desmoronarse poco a poco, ya que en un mes y medio ya quedaron fuera de Liga Concacaf tras hacer tremendo papelón.

Además, el Campeón Nacional ha mostrado un nivel paupérrimo en el torneo local, lo cuál ha hecho que la afición brumosa poco a poco haya empezado a darle la espalda al club blanquiazul, que ante Saprissa vio como su casa se pintó de morado.

Mauricio Wright habló con Deportivas Columbia y dejó saber su enorme malestar por lo que se dice en la prensa por el mal momento de Cartago en el certamen, lo cuál ha hecho que hayan entrenadores interesados en reemplazar a Geiner Segura.

“No me presiona absolutamente nada lo que ustedes puedan decir (la prensa). Los que saben de fútbol saben muy bien que nosotros comenzamos a destiempo. Están criticando a un equipo que fue campeón después de 81 años. No me afecta nada. Hay gente interesada en venir a trabajar a esta gran institución”, dijo Wright a Deportivas Columbia.