McDonald es considerado ídolo por muchos fanáticos de Alajuelense

Redacción – No hay dudas que Jonathan McDonald dejó una su huella en La Liga y por eso es una voz autorizada para hablar del León, del cuál está muy preocupado el delantero debido que la institución eriza no logra ganar torneos que tiene en el bolsillo.

Con un total de 127 goles con Alajuelense, de los mismos 17 fueron en Clásicos ante el Deportivo Saprissa, lo que hizo que muchos manudos le guarden respeto y cariño. Además, de haber ganado dos títulos con la camiseta rojinegra.

Esos grandes números reflejan la grandeza del atacante que actualmente milita en San Carlos, pero siempre tiene presente al equipo de sus amores del cuál no entiende como pierde final, cuando se trabaja y entrena bien, pero a la hora del partido todo se cae.

Para el delantero de 34 años, quién lo vivió en carne propia señala que cuando se llega a los compromisos no se siente esa chispa o flow de querer devorarse al rival, por lo que McDonald intuye que se debe a una presión personal o interna.

Jonathan McDonald conversó con yashinquesada.com y afirma que él ambiente en el Morera Soto no lo ha visto en ningún otro país de Centroamérica, por lo que cree que no es una presión externa, sino que considera que es un tema de autoconfianza.

«Preocupante y como jugador de fútbol o como algunos dicen, el dolido. Es algo preocupante que un club tan grande y con tanta historia no logre cerrar campeonatos que tiene prácticamente en el bolsillo, lo viví yo estando ahí y es algo que es extraño, porque te sentís bien en la semana, bien en el calentamiento y llegas al partido, pero no sentís esa chispa o flow de ser usted durante el juego, no sé si será la parte de la presión y más que personal o interna, que lo externo.

Yo lo que he vivido y he visto en el ambiente del Estadio Alejandro Morera Soto es inigualable, no lo he visto en ningún otro país de Centroamérica ese ambiente que crea el aficionado manudo, creo que no esa presión externa, es un tema más de convicción o de autoconfianza de que si se puede lograr», afirmó McDonald a Yashinquesada.com.