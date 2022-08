Los relacionan con el formato de “De Boca en Boca”

Redacción– Calle 7 estrenó un nuevo espacio esta semana, llamado “Me pica la lengua” en el cual muchos usuarios comentaron tenía el mismo formato del programa “De Boca en Boca”

Me pica la lengua es conducido por Keyla Sánchez, y esta vez invitaron a Daniel Carvajal, ambos en su primera transmisión comentaron sobre la gala del domingo de Dancing with the stars.

Carvajal mencionó el apoyo que le está brindando a su ex pareja Kimberly Loaiza y como él y los televidentes aseguran que los jueces le están exigiendo más de la cuenta a la participante.

Ahora Keyla se dedicará a tocar temas de la farándula tica en este nuevo espacio del programa Calle 7