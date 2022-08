Medford tiene al Team como líder e invicto

Redacción – El mediático entrenador florense, Hernán Medford, afirma que en el Herediano no tienen ningún de presión, debido que están de primeros con seis puntos de ventaja sobre Alajuelense, que ocupa el segundo lugar del Grupo A del torneo.

Medford deja claro que en el equipo que nació grande no tienen presión por ser líderes en solitario de su grupo y del torneo con 20 puntos en ocho jornadas, donde todavía no conocen la derrota tras cosechar seis triunfos y dos empates.

Ese enorme rendimiento ha hecho que el Team le saque seis puntos a La Liga, que ocupa el segundo escalón del sector con 14 unidades, lo cuál tiene tranquilo al Pelícano, que está dirigiendo al Herediano con una enorme sonrisa en su rostro.

Pero Medford fue más allá y en conferencia de prensa sacó pecho con el gran momento florense, ya que no entiende cuál presión tienen, debido que están en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen, por eso no quiere que le tiren cosas que no van.

«¿Por qué presión?, ¿Quién es el primer lugar? a quién no le gustaría estar seis puntos arriba y entonces, ¿Dónde está la presión? No me tiren la presión, no existe ninguna presión aquí, me tienen que decir que felicito a Heredia por estar de primer lugar, que presión, la presión es para los que abajo, el día que esté en el segundo lugar si será presión porque debo buscar estar primero.

Entonces ahora no entiendo, ¿Cuál presión? Si tenemos seis puntos seis punto arriba del segundo, si me explica cuál es la presión que tengo, estoy en primer lugar con seis puntos de ventaja, la idea no es presión pero hay que seguir ganando para seguir en el primer lugar, no me tiren la situación encima porque no veo donde está la presión, esa es para los que están abajo y van a buscar clasificar», afirmó Medford.