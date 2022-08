Medford pide a los árbitros entender que no son los artistas de los juegos

Redacción – El polémico entrenador del Team, Hernán Medford, le tiró con todo a los árbitros, a quiénes considera que son intocables y que se creen los artistas, solo falta ponerles la 10 y decirle Messi por la forma como se comportan.

Medford dio varios consejos a la Comisión de Arbitraje liderada por Randall Poveda, con el fin de que mejoren su labor en la máxima categoría, que ha dejado mucho que desear en el inicio del Apertura 2022, debido que los fallos han sido constantes.

Desde la óptica del Pelícano, los referís son actores extras en los partidos, pero a base de gruesos errores y situaciones polémicas han tomado rol protagónico, lo cuál el timonel florense ve mal y por eso recomienda a los árbitros ver fútbol europeo.

Esto de observar juegos del Viejo Continente es con el afán de que vean como los árbitros extranjeros si dialogan con los jugadores y entrenadores, mientras que acá en Costa Rica no se les puede decir absolutamente nada porque de una vez son expulsados.

Incluso, el estratega de 52 años señala que esos fallos de los silbateros solo van a cambiar, cuando empiecen a castigarlos a lo interno de la Comisión de Arbitraje, por eso espera que Poveda aplique ese método, ya que la altanería de muchos árbitros cansa.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y dejó saber su enorme molestia por los constantes fallos de los árbitros fecha a fecha, lo cuál perjudica el espectáculo.

«Ven fútbol europeo y le exigen a los entrenadores que vayamos hacia ese camino, cuesta pero uno siempre tiene que ver y copiar a los mejores, entonces ojalá los árbitros vean los arbitrajes europeos donde conversan con los jugadores, tiene diálogo y aquí parece que no se puede tener dialogo, ellos son parte de esto.

Esto va cambiar cuando a los árbitros los castiguen, no sé si los castigan, es que se equivocó porque la jugada fue rápida, pero si se equivoca se equivoca, pero aquí cuando se cambie el tema de que los árbitros se puedan castigar como los entrenadores y jugadores que cometemos cualquier tipo de cosa, cuando castiguen a los árbitros, van a ver que mejorarán, pero aquí no pasa nada cuando se equivocan.

Si yo me equivoco es para afuera de una vez. Los árbitros son intocables, solo hay que ponerles el 10 y decirles Messi, parecen que son Messi, que ellos son los artistas y no, no los artistas son los jugadores, ellos son los extras de la película, así no nos equivoquemos Comisión de Arbitraje, es un consejito y espero que no la agarren contra mí, estoy diciendo lo que siento y estamos en un país libre a derecho», afirmó Medford.